AA

Denizle bağlantısı bulunmayan su birikintisinde balık ölümleri görülmesi üzerine ekipler, sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

AA'nın haberine göre, Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, balık ölümlerinin sudaki oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığını savundu.

Eski nehir yatağındaki suyun deniz ile bağlantısının bulunmadığını kaydeden Bircan, "Balıkların üreme noktası olarak bir tek burası kaldı. Bizim buralara sahip çıkmamız gerekiyor. Toplum olarak yerel yöneticiler olarak buraya sahip çıkmamız lazım. Balık olmadığında hayıflanıyoruz. Üreme alanlarımızı korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Dikili Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su birikintisinin denizle bağlantısını sağlamak amacıyla kanal açıldı.