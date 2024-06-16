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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti

        İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alandaki yangına müdahaleden dönen arazöz operatörü, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:30
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        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
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        İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz operatörü olarak görev yapan 43 yaşındaki Serkan Topkaya, Bayındır ilçesinde çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası kullandığı araçla görev yeri olan Kemalpaşa'ya dönmek üzere yola çıktı.

        Topkaya, kullandığı arazözün henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sosyal medya hesabından, "Mesai arkadaşımız Serkan Topkaya kaza yapmış ve şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

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        "ÜLKEMİZDE EN FAZLA ŞEHİT VEREN KURUMUZ"

        Serkan Topkaya için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Topkaya'nın eşi Fatma, çocukları Abdülsamet ve Esma, annesi Fadime ve babası Resul Topkaya'nın katıldığı törende konuşan Vali Süleyman Elban, orman teşkilatının fedakarca çalıştığını, Topkaya'nın bu uğurda şehit olduğunu dile getirdi.

        Serkan Topkaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Elban, aileye sabır temennisinde bulundu.

        Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de Topkaya ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede 140'ıncı şehidi verdiklerini söyledi.

        Yüzer, şunları kaydetti:

        "Orman Genel Müdürlüğü olarak 140'ıncı orman şehidimizi bugün ebediyete uğurlayacağız. Güvenlik güçlerimizden sonra ülkemizde en fazla şehit veren kurumlardan biriyiz. Gönül ister ki hiçbir şekilde bu şehitleri vermeyelim, orman yangınları çıkmasın. Tabii iklim değişikliği ve sıcaklık her geçen gün orman yangınları riskini daha da arttırıyor. Her gün onlarca yangına şahitlik ediyoruz. Burada bize düşen en önemli görev bu ateşin tutuşmasını engelleyici etkenlere daha çok odaklanmak. Dün Kurban Bayramı'na gireceğimiz saatlerde yine Bayındır'da kırsalda çıkan yangının ormana sirayet etmemesi için ona müdahale eden ve yangını etkisiz hale getirdikten sonra da tekrar görev yerine dönen Serkan Topkaya kardeşimiz şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

        Vali Elban'ın şehidin yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdiği törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

        Helallik alınması sırasında ailesi, Topkaya'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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