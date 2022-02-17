İzmir'de zehir tacirlerine yönelik baskınlar: 50 tutuklama

AA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Ekipler, bu kapsamda 1-15 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı.

Baskınlarda; 10 bin 9 gram esrar-skunk, 182 gram kokain, 28 kök kenevir, 20 bin 316 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 961 gram metamfetamin, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza maddesi, 19 adet hassas terazi, 17 adet tabanca, 11 adet tüfek ve 306 adet çeşitli fişek ele geçirildi.

50 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, yapılan bin 115 operasyonda, bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. 60 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.