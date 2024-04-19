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        Haberler Gündem İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İzmir'in Buca ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 19:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:44
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        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Y.B. (18) idaresindeki otomobil, Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

        Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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