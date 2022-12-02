Sahilde bir erkek cansız bedeni bulundu

AA'nın haberine göre, Doğanbey sahilinde yatan bir kişinin hareket etmediğini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeninde darp ve kesici alet izine rastlanmadı.

Üzerinden Emre Solmaz (25) adına düzenlenmiş kimlik çıkan cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.