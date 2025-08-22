Habertürk
        İzmir'de planlı su kesintileri üç günde bire düşürüldü

        İzmir'de planlı su kesintileri üç günde bire düşürüldü

        İZSU'nun açıklamasına göre, 22 Ağustos cuma gününden itibaren merkez ilçelerde ve Menemen'in bazı mahallelerinde 3 günde bir planlı su kesintisi yapılacak. Bu kapsamda, kent üç bölgeye ayrılacak ve su kesintileri her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 10:57 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:57
        İzmir'de planlı su kesintileri 3 günde 1'e düşürüldü
        Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir'in merkez ilçelerinde daha önce 5 günde bir uygulanan planlı su kesintileri bu geceden itibaren 3 günde bir uygulanmaya başlayacak. Bu arada, plana Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edildi.

        İzmir'de barajlardaki su miktarlarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle 6 Ağustos'ta başlatılan gece su kesintileri, yeni bir planlama doğrultusunda devam edecek.

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla kesinti programında değişikliğe gidildiğini bildirdi. İZSU’nun açıklamasına göre, 22 Ağustos cuma gününden itibaren merkez ilçelerde ve Menemen’in bazı mahallelerinde 3 günde bir planlı su kesintisi yapılacak. Bu kapsamda, kent üç bölgeye ayrılacak ve su kesintileri her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Su tasarrufunu sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama, belirlenen mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

        Kesinti takvimi ve etkilenecek bölgeler

        Bölge-1:

        Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi

        Kesinti zamanı

        22.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

        25.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 26.08.2025 Salı saat 05:00 arası

        28.08.2025 Perşembe saat 23:00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05:00 arası

        31.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

        Kesintiden etkilenecek mahalleler

        Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri

        Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

        Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri

        Menemen: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi mahalleleri

        Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri

        Bölge-2

        Bornova, Buca, Karabağlar ve çevresi

        Kesinti zamanı

        23.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 24.08.2025 Pazar saat 05:00 arası

        26.08.2025 Salı saat 23:00 ile 27.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

        29.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 30.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

        01.09.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 02.09.2025 Salı saat 05:00 arası

        Kesintiden etkilenecek mahalleler

        Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

        Bayraklı: Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi mahalleleri

        Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri

        Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay (kısmen), Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri

        Gaziemir: Emrez mahallesi (kısmen)

        Bölge-3

        Halkapınar, Kale, Alsancak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak,

        Yeşilyurt ve çevresi

        Kesinti zamanı

        24.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 25.08.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

        27.08.2025 Çarşamba saat 23:00 ile 28.08.2025 Perşembe saat 05:00 arası

        30.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 31.08.2025 Pazar saat 05:00 arası

        02.09.2025 Salı saat 23:00 ile 03.09.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

        Kesintiden etkilenecek mahalleler

        Karabağlar: Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bahçelievler, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Metin Oktay (kısmen), Muammer Akar, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan mahalleleri

        Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, Huzur, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri

        Bornova: Çamkule Mahallesi (kısmen)

        Buca: Ufuk (kısmen), Çamlık (kısmen) mahalleleri

        Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri

        Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri

        Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri

