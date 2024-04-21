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        Haberler Gündem İzmir'de parkta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        İzmir'de parkta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde parkta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 00:26 Güncelleme: 21.04.2024 - 00:26
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        Parkta uyuşturucu satan 2 kişiye tutuklama
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        Akatlar Parkı'nda uyuşturucu satıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.

        Parka giden ekipler, O.G. ve S.U'nun otomobildekilere uyuşturucu sattığını tespit etti.

        Polis, O.G. ve S.U. ile otomobildeki M.S, U.K, B.Ç. ve A.E.D'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda uyuşturucu hap, esrar ve fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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