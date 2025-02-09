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        Haberler Gündem İzmir'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 04:43 Güncelleme: 09.02.2025 - 04:43
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        Otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı
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        M.Ş'nin kullandığı otomobil, M.Ç. idaresindeki minibüsle Kemalpaşa OSB Mahallesi KOSBİ kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışarak yaralanan ve ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan M.Ş, C.A, F.Ö, C.G. ve A.Ş. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü ulaşım sağlanan kara yolu, çarpma esnasında devrilen minibüs ile otomobilin çekilmesiyle trafik akışına açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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