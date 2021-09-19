İzmir'de orman yangını

Gaziemir'in kırsal Yoğurtçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün akşam saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.