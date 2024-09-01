Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de omuz atma cinayeti: 19'unda hayata veda etti | Son dakika haberleri

        İzmir'de omuz atma cinayeti: 19'unda hayata veda etti

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki Furkan Can Soyata hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de omuz atma cinayeti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Kamalpaşa ilçesine bağlı Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki yürüyüş yolunda S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile Furkan Can Soyata arasında omuz atma bahanesiyle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.K., yanındaki bıçakla Furkan Can Soyata'yı yaraladı.

        Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Furkan Can Soyata, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.K. ve F.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #cinayet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Habertürk Anasayfa