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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü

        İzmir'de miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü

        İzmir Bayraklı'da bir kişi miras meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iki dayısını tabancayla vurarak öldürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 06:36
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        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeğeni tarafından tabancayla yaralanan dayılardan diğeri de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre; Adalet Mahallesi'nde yeğeni B.M.K (35) tarafından miras meselesindeki anlaşmazlık nedeniyle tabancayla vurulan Cihan K. (49) kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince B.M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        İKİ DAYISINI VURDU

        B.M.K. (35) önceki akşam, aralarında miras meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan dayıları Basri K. (52) ve Cihan K. (49) ile bir araya gelmiş, iki dayısını da tabancayla vurup kaçmıştı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Basri K. yaşamını yitirmişti.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Bayraklı
        #haberler
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