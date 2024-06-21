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İzmir'de olay, dün saat 21.30 sıralarında, Karşıyaka'da, 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı (38) ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A. (43), arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

MİMAR YÖNETİCİ ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mimar olan yönetici D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti.

BOĞAZINDAN VURULDU

Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. POLİSE GİDİP TESLİM OLDU D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. D.E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.