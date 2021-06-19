İzmir'de mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Tülay Keseli'den (49) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yakınlarının ifadesi doğrultusunda Keseli'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki ofisine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Keseli'yi yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keseli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Keseli'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine iş yerinde inceleme yaptı.

Mali müşavir olduğu öğrenilen Tülay Keseli'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.