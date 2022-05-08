Kopan kaya parçası duvarı yıktı

İzmir'de Turgutreis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın duvarına yamaçtan kopan kaya parçası çarptı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kaya parçasının çarpması nedeniyle apartmanın birinci katında oturan Atakan Kaplayan'ın evinin bir odasının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Atakan Kaplayan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evine 6 ay önce taşındığını belirterek, "Oda boştu. Kedilerimizin yuvası vardı. Allah'tan onlar da yoktu." dedi.