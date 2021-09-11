Kontrolden çıkan araç yan yola uçtu: 1 ölü

İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Yeşildere Caddesi Erenler Camii önünde meydana geldi.

İddiaya göre Gülser Çakıroğlu (35) yönetimindeki 35 ADP 729 plakalı otomobil, Konak yönünden Bayraklı istikametine gittiği esnada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu.

Yola uçan otomobil ters dönerken, otomobil sürücüsü araçtan fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

.HA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gülser Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çakıroğlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ters dönen otomobil ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.