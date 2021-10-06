Kafeye ateş açan şüpheli vurularak yakalandı

AA

İddiaya göre, Kuruçeşme Mahallesi 205 Sokak'ta N.D. (43) husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş açtı.

Sesleri duyan bekçi ekipleri, olay yerine gelerek N.D’ye tüfeği bırakması için uyarıda bulundu. Ateş açmaya devam eden şüpheli, bekçiler tarafından silahla yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; şüpheli, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Ateş açılan kafenin camlarında ve kapısında hasar meydana geldi.