İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruk
İzmir'de belediye otobüsünün kadın sürücüsünün önünü kesip, yumruk atan minibüs şoförü tutuklandı.
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İzmir'de Esra Ş'nin kullandığı Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında sefer yapan 7 numaralı ESHOT otobüsünün önünü aynı yolda ilerleyen minibüs kesti.
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Minibüsten inen sürücü C.G, ESHOT otobüsünün camından Esra Ş. ile tartışırken yumruk attı. Esra Ş'nin şikayeti üzerine ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.
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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.