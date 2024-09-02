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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruk | Son dakika haberleri

        İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruk

        İzmir'de belediye otobüsünün kadın sürücüsünün önünü kesip, yumruk atan minibüs şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:26
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          İzmir'de Esra Ş'nin kullandığı Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında sefer yapan 7 numaralı ESHOT otobüsünün önünü aynı yolda ilerleyen minibüs kesti.

        • 2

          Minibüsten inen sürücü C.G, ESHOT otobüsünün camından Esra Ş. ile tartışırken yumruk attı. Esra Ş'nin şikayeti üzerine ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

        • 3

          İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        • 4

          ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.

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