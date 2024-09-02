Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
İstanbul Beyoğlu'nda belediye aracının geçişi sırasında yol çöktü. Şoförün ise manevrayla son anda çöken alana düşmekten kurtulduğu öğrenildi
Beyoğlu'nda belediye aracının geçtiği sırada yol çöktü. Yaklaşık 3 metrelik çöküntü nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.
DHA'nın haberine göre olay, Tomtom Mahallesi Kaymakam Reşat Bey Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan belediye kanal aracının geçtiği sırada yolda çökme yaşandı.
SON ANDA KURTULDU
Şoför yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu Belediyesi ekipleri geldi.
Çöken alanın etrafı bariyerlerle çevrildi. Yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.