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        Haberler Gündem Çevre İzmir'de Gölcük'te ölümler sürüyor | Son dakika haberleri

        İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki balık ölümleri sürüyor

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleri devam ediyor. Çevre sakini Selahattin Aktaşoğlu, çok sayıda pullu sazan balığının kıyıya vurduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 2 haftadır balık ölümleri görülüyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:14 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:14
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          İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleri sürüyor.

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          İlçede 1050 rakım yükseklikte yer alan gölde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu.

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          Balık ölümleri sonrası gölde balık avlanmadığı görüldü.

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          Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Aktaşoğlu, çok sayıda pullu sazan balığının kıyıya vurduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 2 haftadır balık ölümleri görülüyor" dedi.

        • 5

          Gölde 12 Eylül'de pullu sazan türü balık ölümleri tespit edilmesi üzerine Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune almıştı.

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          Hazırlanan raporda, gölde toksik maddeye rastlanmadığı ve ölümlere tek bir unsurun sebep olmadığı belirtilerek, "Yağan yağmurdan dolayı çevreden göle taşınan organik ve inorganik gübre kalıntıları, ani değişen hava ve su sıcaklığı, dönemsel yağışın az olmasına bağlı olarak göldeki su hacminin azalması, dolayısıyla da pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasının etkili olabileceği konusunda mutabık kalındı" ifadeleri kullanılmıştı.

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