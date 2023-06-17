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İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez ve 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş: 17.06.2023 - 01:50 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
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DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5 ay boyunca belirlenen adresleri ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında operasyon için harekete geçildi. Kent merkezi ve 5 ilçede 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel, 1 helikopter ve 8 narkotik köpeği ile eş zamanlı baskın yapıldı.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 46 şüpheli yakalanırken, aramalarda ise 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza, 500 adet ekstazi hap, 3 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

36 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlan 46 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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