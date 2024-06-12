İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
İzmir'in Tire ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre; K.S. (56) yönetimindeki traktör, Akçaşehir Mahallesi yolunda devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan K.S, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.