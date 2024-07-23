İzmir'in birçok yerinde elektrik kesilecek! 23 Temmuz 2024 İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı
Gdz Elektrik, bugün neredeyse İzmir'in tamamında elektriklerin kesileceğini açıkladı. Planlı yapılacak kesintiler nedeniyle bugün İzmir'in onlarca ilçesinde elektrik olmayacak. İşte, 23 Temmuz 2024 İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
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23 Temmuz Salı günü İzmir'de planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Gdz Elektrik web sitesinden yaptığı açıklamada Foça, Buca, Kemalpaşa, Gaziemir, Ödemiş, Beydağ ve daha birçok ilçede elektriklerin kesileceğini duyurdu. İşte, 23 Temmuz İzmir elektrik kesinti listesi...
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23 TEMMUZ 2024 İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bugün İzmir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Her ilçede birbirinden farklı saatlerde elektrik gidecek.
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