Osman Aksüner mahallesindeki bir evden kadın çığlığı sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, oğlu Mehmet S. (71) ile 2 katlı binada altlı üstlü yaşayan Fatma S'nin (96) başına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken annesini öldürdüğünü itiraf eden 3 çocuk babası Mehmet S, gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Fatma S'nin cesedi ise incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.