İzmir'de 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinde bir otomobili durdurdu.Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada 3 kilo 343 gram metamfetaminin bulunduğu otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

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