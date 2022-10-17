İzmir'de 2 katlı binada yangın paniği

İHA

İzmir’in Selçuk ilçesinde iki katlı bina alevlere teslim oldu. Evin içerisinde bulunan 7 kişi evden tahliye edilirken, bina kullanılamaz hale geldi

Yangın, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan iki katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. Evin çatı katında çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıktığı binada bulunan 7 kişiyi ve yangının çıktığı iki katlı binanın bitişiğinde bulunan binalardaki vatandaşları hızla tahliye etti. Panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonucu söndürülürken, ölü veya yaralının olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile bina içindekiler tahliye edildi

İHA'nın haberine göre; alevlere teslim olan binada oturan ailenin oğlu akşam saatlerinde motosiklet kazası geçirdi. Tedavi için İzmir’e nakledilen yaralı oğullarının yanına gelen aile, evde 6 çocuğunu ve onlara bakması için 25 yaşındaki akrabasını bıraktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri, alevler binayı sarmadan evdekileri tahliye etti.

Öte yandan, yangının çıktığı binada incelemelerde bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonra da yangının çıktığı binada oturan aile sakinleri ile görüştü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.