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İzmir'de olay, saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gerçek Atçı, otomobilinde olduğu sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

ARACININ İÇİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ DHA'da yer alan habere göre olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 ÇOCUK BABASIYDI Polis, Atçı'nın otomobilinde ve çevrede incelemede bulundu. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Atçı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. KATİL ZANLISI ARANIYOR Polis, Atçı'yı öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.