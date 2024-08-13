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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 156 hobi bahçesi yıkılacak | Son dakika haberleri

        İzmir'de 156 hobi bahçesi için yıkım kararı çıktı

        İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildikleri belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:57
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        İzmir'de 156 hobi bahçesi yıkılacak
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        İzmir'in Menderes ilçesinde 156 hobi bahçesi için yıkım kararı alındı.

        Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 156 yapının Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiğinin belirlendiği vurgulandı.

        Yıkım kararının ilgililere tebliğ edildiği kaydedilen açıklamada, yıkım sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

        "Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak."

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        #İzmir
        #Menderes
        #hobi bahçesi
        #yıkım kararı
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