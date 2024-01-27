AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
18 Ocak'ta yapılan büyükşehir belediyeleri aday tanıtım toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterilmişti.
30 İLÇEDE ADAYLAR
İzmir'in 30 ilçesinde Cumhur İttifakı adayları belli oldu. 5 ilçede MHP adayları, 25 ilçede de AK Partili isimler seçime girecek.
Cumhur İttifakı'nın 30 ilçede aday göstereceği belirtilen adayları şöyle:
Aliağa: SERKAN ACAR - MHP ADAYI
Balçova: EROL EROĞLU
Bayındır: UĞUR DEMİREZEN
Bayraklı: BİLAL KIRKPINAR
Bergama: SADIK DOĞRUER
Beydağ: HÜSEYİN AY
Bornova: CEVDET ÇAYIR
Buca: ADNAN ÖZTEKİN
Çeşme: ESAT TANIK - MHP ADAYI
Çiğli: MURAT GÖKÇEKAYA
Dikili: SEMA AKINCI - MHP ADAYI
Foça: TANER ACAR - MHP ADAYI
Gaziemir: DENİZ DOĞAN
Güzelbahçe: GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
Karabağlar: MEHMET SADIK TUNÇ
Karaburun: EYÜP KAYKAÇ
Karşıyaka: İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
Kemalpaşa: GALİP ATAR
Kınık: SAMİ MOLLA AHMET
Kiraz: SALİHA ÖZÇINAR
Konak: CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
Menderes : SİNAN AKDENİZ
Menemen: AYDIN PEHLİVAN
Narlıdere: MURAT SARMAN
Ödemiş: ALİ HADİM
Seferihisar: AHMET AYDIN
Selçuk: ZEYNEL BAKICI
Tire: ARİF DEMİRKAN - MHP ADAYI
Torbalı: ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
Urla: TARKAN BAKIRLI