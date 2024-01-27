Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 87 yaşındaki Mustafa Oduncu ile eşi 82 yaşındaki Fatma Oduncu hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Konya'da yürek yakan olay, Beyşehir ilçesinde meydana geldi. Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (87) ile Fatma Oduncu'dan (82) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
YAŞLI ÇİFT HAREKETSİZ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, eve girdiğinde çifti, hareketsiz halde buldu.
ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, Oduncu çiftinin öldüğünü belirledi.
ZEHİRLENDİKLERİ SAPTANDI
İlk belirlemelere göre kömür kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.