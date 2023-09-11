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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20'si yakalandı

        İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20'si yakalandı

        İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmeni kurtardı. İnsansız Hava Aracı ile tespit edilen 20 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı ise yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 06:12 Güncelleme: 11.09.2023 - 07:15
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        İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20'si yakalandı
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        İzmir açıklarında yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 20 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. AA'nın haberine göre; lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Öte yandan, İzmir açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekiplerce durdurulan hareketli lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı. Bununla bağlantılı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ile müştereken yapılan takip neticesinde karada da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

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