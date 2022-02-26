İzleyicinin tercihi yine 'Aziz' oldu!

Yaptığı planla Fransız askerlerini Delege Pierre’in evine gönderen Aziz, onlara tuzak kurdu. Bu sırada savunmasız kalan Pierre’i bayıltarak “elveda” yazdığı mühürlü kağıdı Pierre’in üstüne koydu. Babasına yapılanları unutmayan Aziz, Pierre’nin kalbine doğrulttuğu tetiği çekecek miydi?
İşte nefeslerin tutulduğu o anlar;
İzlemek için tıklayınız
ABC1 20+ VE AB KATEGORİLERİNİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ ‘AZİZ’ OLDU!
‘Aziz’in 15. bölümü ABC1 20+'da 5.32 izlenme oranı (rating) 11.73 izlenme payı (share), AB'de 3.97 izlenme oranı (rating) 10.11 izlenme payı (share) elde ederek en çok izlenen dizi oldu. TOTAL’de ise 4.57 izlenme oranı (rating) 10.47 izlenme payı (share) elde etti.
AZİZ İNTİKAMI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Amcası Galip Payidar’dan babasının ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Aziz duydukları karşısında allak bullak oldu. Çiftliğe dönüp silahını alan Aziz, babasının katili olduğu söylenen Pierre’i öldürmek için harekete geçti. Öfkeden gözü hiçbir şey görmeyen Aziz, Fransız İdare Binası’nın önüne gelerek gizlice Pierre’e silahını doğrulturken tam o sırada Efnan ve Adem geldi. Aziz, son anda vazgeçti.
Aziz, Pierre’i öldürmeye kalkışıyor;
İzlemek için tıklayınız
MUSTAFA KEMAL PAŞA’DAN ŞEHİRDE HEYECAN UYANDIRAN MESAJ
Atölyeye gelen Pierre, Aziz’i evinde akşam yemeğine davet etti. Yemeğe katılacağını atölyedekilere söyleyen Aziz kararıyla izleyenleri şoke ederken, neler yapacağıyla da merak uyandırdı. Bu sırada Atatürk’ün Fransız Büyükelçisi’ne Hatay’ı alacağını söylemesi halkta büyük bir heyecan yarattı. Aziz’in Mustafa Kemal Paşa’nın söylediklerini şehrin ortasında yüksek sesle gazeteden okuması alkış topladı.
“Bu şehir yeniden Türk yurdu olacak”
İzlemek için tıklayınız
AZİZ VE PİERRE KARŞI KARŞIYA GELDİ
Aziz, akşam yemeğine katıldığı Pierre’nin anlaşma teklifini kabul etmeyerek yanında değil karşısında olacağını belirtti. Bir de Pierre’nin odasında Efnan’ın karakalem resmini gören Aziz, sabrının son noktasına gelerek evden ayrıldı. Yaşadığı şok üzerine daha fazla dayanamayan ve nefes almakta zorlanan Aziz, büyük bir öfke patlaması yaşadı. Efnan’ı kaybetme korkusuyla eve gelen Aziz, sevdiği kadına sımsıkı sarıldı. Pierre ise Aziz’in odasına girdiğini öğrendi ve bir planı olduğunu anladı.
“Biz emir almayı sevmeyiz”
İzlemek için tıklayınız
Aziz, Pierre’in evinde Efnan’ın resmini buluyor;
İzlemek için tıklayınız
EFNAN, DİLRUBA HAKKINDA DUYDUKLARINI PAYLAŞTI
Dilruba’nın Aziz’i korumak için Adem’le evlendiğini öğrenen Efnan bu gerçeği Nigar ve Maksude ile paylaştı. Nigar Hala ortalığın karışmaması için Efnan’dan susmasını istedi ve Aziz’e bir şey söylememesi konusunda uyarıda bulundu. Efnan’ın ise içi hiç rahat değildi.
“Dilruba, Aziz’i kurtarmak için Adem’le evlenmiş”
İzlemek için tıklayınız
PİERRE’İN HAMLELERİNİN ARKASI KESİLMEDİ
Aziz, her şeye rağmen babasının haline üzülen Efnan için Veysi’ye bir şans daha vererek onun atölyede çalışmasını istedi. Bu sırada Galip Payidar tarafında işler iyiye gitmiyordu. Ardı ardına siparişleri iptal edilen Galip, bir çıkış noktası arıyordu. Aziz’in atölyesindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken gelen haber büyük bir sevinç yarattı. Prenses yolladığı telgrafta halılarını çok beğendiğini, ayrıca İngiliz Büyükelçisi’nin de halılardan istediğini söyledi. Halılarının Londra’ya gidecek olması çalışanlar için de yeni bir umut oldu. Ancak sevinçleri uzun sürmedi; atölyeye gelen Pierre, Zarife ile Mustafa’nın çocuklarının yetim kaldığını ve Fransız devletinin himayesine geçmesi gerektiğini bildirdi. Aziz bu karar karşısında öfkesine hakim olamayarak Pierre’e silah doğrulttu. Gözyaşlarına hakim olamayan çocuklar Aziz ve atölye çalışanlarının elinden zorla alındı.
Aziz’in zor kararı;
İzlemek için tıklayınız
EFNAN, PİERRE’DEN KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
Çocukları almak için Aziz’den habersiz Pierre’nin karşısına çıkan Efnan, Pierre’in teklifiyle şoke oldu. Pierre, Aziz’le evlenmezse çocukları geri vereceğini söyledi. Aziz’den vazgeçmeyeceğini bir kez daha söyleyen Efnan, Pierre’in hareketi karşısında beyninden vurulmuşa döndü. Delege, oğlunun öldüğü gece Efnan’ın bileğinden düşen ve arabada bulduğu oyaları Efnan’a teslim etti. Korkudan taş kesilen Efnan, gözleri dolu dolu elindeki oyalara baktı. Aziz’in yanına koşan Efnan, Andre’nin öldüğü gece orada olduğunu Pierre’nin bildiğini söyledi. Artık vakit gelmişti, Aziz günlerdir adım adım izlediği Pierre’i öldürecekti.
“Aziz Payidar’la bir geleceğiniz yok sizin”
İzlemek için tıklayınız
Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.
Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!