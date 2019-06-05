Yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki 'Kampanyalı bilet' uygulamasından ve izleyici sayısının şeffaf olarak görülmediği yönünde çıkan tartışmadan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni yazılım, sinema salonlarına yükleniyor. Yeni yazılım, bugüne kadar 400 film gösterim merkezine yüklendi. Geri kalan 44 film gösterim merkezine yeni yazılım, 1 Temmuz'a kadar yüklenecek. Böylelikle artık filmlerin izleyici sayısının ne kadar olduğu yönündeki denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olacak

Yapımcılar ile sinema salonu işletmecileri arasında sessiz sedasız, kendi aralarında yaşanan 'Kampanyalı bilet' çekişmesi BKM'nin Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı gösterimden çekmesiyle 2018'in son günlerinde kamuya açık hale geldi.

BKM, kampanyalı bilet uygulamasındaki sorunlar nedeniyle 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini erteledi.

Ardından Şahan Gökbakar & Togan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 6'yı, Cem Yılmaz & Muzaffer Yıldırım'ın 'Karakomik Filmler'i ve Mahsun Kırmızıgül & Murat Tokat'ın ise 'Mucize Aşk'ın gösterimini ertelemesiyle yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki anlaşmazlık iyice büyüdü.

Sorun neydi?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre;

Yapımcılar, sinema salonu işletmecilerinin gösterimdeki filmin ücreti üzerinden yiyecek - içecek kampanyası yapmasından şikayetçi olarak bu durumun gelirlerinde ciddi ölçülerde azalma olduğunu açıkladı.

Yapımcılar, kampanyanın sadece filmin bilet ücreti yapıldığını, yiyecek - içecek üzerinden kampanya yapılmadığını belirterek söz konusu bu durumla azalan gelirleri nedeniyle film çekemeyecek hale geldiklerini dile getirdi.

Ayrıca yapımcılar, 'Kampanyalı bilet' uygulaması nedeniyle filmlerinin izleyici sayılarını şeffaf olarak göremediklerinden de yakındı.

Aslında yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki 'Kampanyalı bilet' uygulaması nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın temeli 2018'in son aylarından öncesine dayanıyor.

Yapımcılar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bu konudaki rahatsızlıklarını 19 Eylül'de dile getirdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da konuyu araştırdıktan sonra yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki bu anlaşmazlığı kanun yoluyla giderme yoluna gitti. Bakanlık, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u hazırladı.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 29 Ocak'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sinema yasasını Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne davet ettiği sinemacıların önünde imzaladı.

Yeni sinema yasası, 30 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni sinema kanunuyla aralarında kampanyalı bilet satışının sona erdirilmesinin de yer aldığı bir çok konuda düzenleme getirildi.

Yeni sinema yasası yürürlüğe girmeden önce satılan promosyonlu biletlerin tüketilmesi için sinema salonu işletmecilerine 1 Temmuz'a kadar izin verildi.

Sinema salonu işletmecilerinin 1 Temmuz'dan itibaren izleyicilere promosyonlu bilet satılamayacağı yeni sinema yasasında belirtildi.

1 Temmuz'dan itibaren gösterimdeki filmin bileti ayrı, sinema salonundaki yiyecek - içecek ayrı şekilde satılacak.

Necati Akpınar, Şahan Gökbakar, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz ve Timur Savcı, 19 Eylül'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek 'Kampanyalı bilet' uygulamasının sakıncalarını dile getirmişlerdi.

Yeni sinema kanununda filmlerin izleyici sayısını şeffaf olarak görülebilmesi için bakanlık tarafından düzenlenecek yeni bir yazılımın sinema salonlarında kullanılması zorunlu hale getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni yazılımı tamamladı.

Türkiye'de 444 sinema gösterimi merkezi bulunuyor.

Bu merkezlerden 400'ün yeni yazılımla donatıldı.

Geri kalan 44 merkez ise 1 Temmuz'a kadar yeni yazılımla donatılmış olacak.

Yeni yazılımla;

Bir filmin bir sinema salonunda kaç kez gösterildiği ve o filmin kaç kişi tarafından izlendiği yönündeki veriler anında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sistemine yansıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da söz konusu verileri sinema sektörüyle paylaşacak.

Böylelikle, yapımcılar filmlerinin izleyici sayısını Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde şeffaf olarak görebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise kültür ekonomisinin hacminin bilgisine ve istatistik bilgilere ilk elden sahip olacak.