Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İzlerken yerinizden ayrılamayacağınız 2024 yılının en sevilen bilim kurgu filmleri

        İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bilim kurgu filmleri

        2024 yılında gösterime girmiş ve milyonlarca kişi tarafından izlenmiş, siz de tek başınıza veya arkadaşlarınızla izlerken bir an olsun ekrandan gözlerinizi ayıramayacağınız bilim kurgu filmlerini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Haftanın yorgunluğunu atmak ve keyifli bir vakit geçirmek için tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte 2024'ün en sevilen bilim kurgu yapımlarını sıraladık.

        • 2

          1. Deadpool ve Wolverine

          Deedpool ve Wolverine efsanelerinden harika bir ortak yapım. İyileşme sürecinde olan Wolverine'in (Hugh Jackman) yolu boşboğaz Deadpool (Ryan Reynolds) ile kesişir. Ortak bir düşmanı yenmek için güçlerini birleştirirler.

          IMDB Puanı: 7.8/10

        • 3

          2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

          Serinin devam filmi olan bu seride, Paul Atreides (Timothée Chalamet), Baharat adlı bir metayı koruyan dev solucanların olduğu çöl gezegeninde göçebelerin Mesihi olur. Baharat insanları gezginlere, mistiklere ve hatta delilere dönüştürebilir. Peki evrenlerinin yeni hükümdarı olmak için Paul hangi bedeli ödeyecek?

          IMDB Puanı: 8.5/10

        • 4

          3. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

          Film, savaşçı Furiosa'nın (Anya Taylor-Joy) 'Fury Road'da Mad Max ile bir araya gelmeden önceki başlangıç ​​hikayesine odaklanıyor. Bu başlangıç ​​hikayesinde, genç Furiosa kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus'un (Chris Hemsworth) liderliğindeki büyük Biker Horde’un eline düşer. Daha sonra ise Joe'ya (Tom Burke) transfer olur. Sadakati kimseye bağlı olmayan Furiosa, Waseland’de gizemli bir savaşçı ile değerli bir emtia olan petrolü kendi ellerine almak için ortaklık kurar.

          IMDB Puanı: 7.5/10

        • 5

          4. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

          Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.

          IMDB Puanı: 6.9/10

        • 6

          5. Godzilla x Kong: Yeni İmparatorluk

          Kudretli Kong ve korkunç Godzilla, insan dünyasında gizlenen, hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır.

          IMDB Puanı: 6.1/10

        • 7

          6. Alien: Romulus

          Bir grup genç uzay kolonicisi, terk edilmiş bir uzay istasyonunun derinliklerini karıştırırken evrenin en korkunç yaşam formu ile karşı karşıya gelecektir.

          IMDB Puanı: 7.3/10

        • 8

          7. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

          Dünyanın sessizleştiği günü deneyimleyin. Sam (Lupita Nyong'o) isimli bir kadın, ultrasonik duyu yeteneğine sahip uzaylı baskının ilk aşamalarında New York'ta kapana kısılır. "Sessiz Bir Yer" serisinde üçüncü sırada olan film, ilk filmin yan hikâyesi (spin-off) olarak gelişiyor.

          IMDB Puanı: 6.3/10

        • 9

          8. Atlas

          Film, bir yapay zeka askerinin savaşı sona erdirmenin tek yolunun insanlığı sona erdirmek olduğuna karar verdiği kasvetli bir gelecekte geçiyor.

          IMDB Puanı: 5.6/10

        • 10

          9. Transformers: Başlangıç

          Film, hem Autobotların hem de Decepticon'ların evi olan Cybertron'da geçen bir başlangıç ​​hikayesini konu alıyor. Film, izleyicileri birbirlerinin ezeli düşmanı olan Optimus Prime (Chris Hemsworth) ve Megatron'un (Brian Tyree Henry) bir zamanlar birbirlerine kardeş gibi bağlı oldukları ve Cybertron'un kaderini değiştirdikleri geçmişe götürüyor.

          IMDB Puanı: 7.8/10

        • 11

          10. Borderlands

          Dört kişiden oluşan bir hazine avcısı ekibi, yüksek uzaylı teknolojisine sahip bir kasayı bulmak için Pandora Gezegeni’ne doğru yola çıkar. Burada kendilerini yaban hayatı ve kasaya ulaşmak isteyen haydut ordusu ile amansız bir mücadele içinde bulacaklardır.

          IMDB Puanı: 4.5/10

          Fotoğraf Kaynak: IMDB

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Habertürk Anasayfa