3. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Film, savaşçı Furiosa'nın (Anya Taylor-Joy) 'Fury Road'da Mad Max ile bir araya gelmeden önceki başlangıç ​​hikayesine odaklanıyor. Bu başlangıç ​​hikayesinde, genç Furiosa kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus'un (Chris Hemsworth) liderliğindeki büyük Biker Horde’un eline düşer. Daha sonra ise Joe'ya (Tom Burke) transfer olur. Sadakati kimseye bağlı olmayan Furiosa, Waseland’de gizemli bir savaşçı ile değerli bir emtia olan petrolü kendi ellerine almak için ortaklık kurar.

IMDB Puanı: 7.5/10