İzlerken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız! Cumhuriyeti konu alan filmler
Cumhuriyetin 100. yılına özel ülke genelinde bu sene çok daha özel kutlamalar gerçekleşecek. Cumhuriyet dönemi ve Kurtuluş Savaşı'nı konu alan unutulmaz filmlerle muhteşem bir anma gecesi düzenleyebilirsiniz.
- 1
Son Akşam Yemeği
“Son Akşam Yemeği” filmi, Atatürk’ün meşhur “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözünü söylediği 28 Ekim 1923 günü ve gecesinde Çankaya Köşkü’nde ve mutfağında yaşananları ele alıyor. Onur Tuna’nın Mustafa Kemal Paşa, Pelin Akil’in Latife Hanım, Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaştığı film, 27 Ekim’de vizyona girecek.
- 2
Son Akşam Yemeği
“Son Akşam Yemeği” filmi, Atatürk’ün meşhur “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözünü söylediği 28 Ekim 1923 günü ve gecesinde Çankaya Köşkü’nde ve mutfağında yaşananları ele alıyor. Onur Tuna’nın Mustafa Kemal Paşa, Pelin Akil’in Latife Hanım, Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaştığı film, 27 Ekim’de vizyona girecek.
- 3
Son Buluşma
IMDb: 8.7
Nesli Çölgeçen’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Son Buluşma belgeseli, Kurtuluş Savaşı’nın üç gazisi Ömer Küyük, Yakup Satar ve Veysel Turan’ın anlattıklarıyla o zor döneme odaklanıyor. Duygu yüklü bu belgesel, Kurtuluş Savaşı’nın hangi zor şartlarda kazanıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi güç koşullarda kurulduğunu gözler önüne seriyor.
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- 4
Cumhuriyet
IMDb: 8.5
Ziya Öztan’ın yönettiği bu film, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğini gözler önüne seriyor. Mudanya Mütarekesi’nden başlayarak Atatürk’ün hayatının son yıllarına kadar olan dönemi anlatan filmde Rutkay Aziz, başrolü oynayarak Atatürk’ü canlandırıyor. Filmin senaryosu ise Turgut Özakman’a ait.
- 5
Veda
IMDb: 7.2
Zülfü Livaneli tarafından yönetilen bu film, Atatürk’ü çocukluk arkadaşı ve yaveri Salih Bozok’un gözünden anlatıyor. Film Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Cumhuriyet’in doğuşunu yansıtıyor. Atatürk’ün çocukluk yılları ve aile hayatının da konu edildiği filmde Mustafa Kemal’i Burhan Güven ve Sinan Tuzcu canlandırıyor.
- 6
Sarı Zeybek
IMDb: 8.5
Mustafa Kemal Atatürk’ün son 300 gününün aktarıldığı bu belgesel-film 1993 tarihinde yayınlandı. Sarı Zeybek filmi Atatürk’ün yaşamının son yılını gözler önüne seriyor. Her ne kadar yayınlanmasının üzerinden 30 yıl geçse de bu belgesel cumhuriyetin ilk yıllarını anlamak ve Mustafa Kemal’in yaşamına tanık olmak isteyenler tarafından mutlaka izlenmeli.
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- 7
Son Umut
IMDb: 7.0
Oyuncu kadrosunda Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney ve Isabel Lucas gibi isimlerin yanı sıra Türkiye’den de Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı “Son Umut” filmi, Cumhuriyet dönemini konu alan başarılı filmlerden biri. “Son Umut”, üç oğlunu Çanakkale Savaşı’na gönderen Avusturyalı çiftçi Connor’ın çocuklarını aramak için İstanbul’da başlayıp Çanakkale’ye ve oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan yolculuğu ele alıyor.
- 8
Son Osmanlı: Yandım Ali
IMDb: 6.9
Son Osmanlı: Yandım Ali, İstanbul’un işgal altında olduğu yıllarda Osmanlı külhanbeyi Yandım Ali’nin, Mustafa Kemal Paşa ile kesişen yolları sonucunda başlayan Kurtuluş Savaşı macerasını ele alıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı donanma çavuşu Tahtacızade Ali, nişanlısı Defne’yi kaçırıp Viyana’ya gitme planları yaparken, ülkesini kurtarma amacıyla yeni bir yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşır. Ali, gerçek aşkının ülkesi olduğunu keşfeder ve ülkesini kurtarma mücadelesine katılarak, film boyunca duygusal bir yolculuğa çıkar.
- 9
Çanakkale 1915
IMDb: 6.2
Çanakkale 1915, Fida Film ve Örümcek Yapım ortaklığında çekilen, Yeşim Sezgin’in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı 2012 yılında yayınlanan bir yapım. Film, Çanakkale Savaşı’nı ve bu kritik dönemin olaylarını detaylı bir şekilde ele alarak, Türk milletinin kahramanlık öyküsünü anlatıyor. Büyük bir savaşın gölgesinde geçen film, izleyicilere duygusal ve tarihi bir yolculuk sunuyor.
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- 10
Dersimiz Atatürk
IMDb: 6.2
Turgut Özakman’ın kaleminden çıkan bu film, çocuklara ve yetişkinlere yönelik hazırlanmış bir yapım. Yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın yaptığı filmde Atatürk’ü Halit Ergenç canlandırıyor. Ayrıca filmde Çetin Tekindor, Doğa Rutkay, Gaye Gürsel gibi önemli isimler de yer alıyor.