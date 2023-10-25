İzlerken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız! Cumhuriyeti konu alan filmler

Sarı Zeybek

IMDb: 8.5

Mustafa Kemal Atatürk’ün son 300 gününün aktarıldığı bu belgesel-film 1993 tarihinde yayınlandı. Sarı Zeybek filmi Atatürk’ün yaşamının son yılını gözler önüne seriyor. Her ne kadar yayınlanmasının üzerinden 30 yıl geçse de bu belgesel cumhuriyetin ilk yıllarını anlamak ve Mustafa Kemal’in yaşamına tanık olmak isteyenler tarafından mutlaka izlenmeli.