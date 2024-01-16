İzlanda'nın dünyaca ünlü siyah kumlu plajı Reynisfjara
İzlanda'da binlerce yıl önce volkanik aktiviteler sonucu oluşan siyah kumlu plaj hem ürpertiyor hem de büyülüyor. 1973 yılında buzlanma nedeniyle acil iniş yapan uçağın enkazıyla birleşen siyah kumlu plaj, dev dalgalarla farklı bir atmosfer sunuyor
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İzlanda'da binlerce yıl önce volkanik aktiviteler sonucu oluşan Vik kenti yakınlarındaki dünyaca ünlü siyah kumlu plaj Reynisfjara, turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Katılaşmış lavdan oluşan bazalt kayaların aşınarak ufalanması sonucu oluşan kumsalda yine devasa bazalt kolonlar görebilmek mümkün.
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Bazalt kolonların arasında ise kocaman bir mağaranın girişi bulunuyor.
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Kara Kum Plajı'ndaki askeri nakliye uçağı Douglas R4D-8in enkazı bölgeyi ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
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1973 yılında buzlanma nedeniyle acil iniş yapan uçağın enkazı, aldığı hasar nedeniyle çürümeye terk edilmiş.
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Öte yandan İzlanda'nın en turistik yerlerinden biri olan Reynisfjara'da bir anda yükselen dev okyanus dalgalarına dikkat etmekte fayda var.
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Bu nedenle suya çok yaklaşmamak ve dalgalardan kaçınmak gerektiği konusunda uyarılar bulunuyor.
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İşte siyah kumlu plajdan kareler!
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