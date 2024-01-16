Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İzlanda’nın dünyaca ünlü siyah kumlu plajı Reynisfjara

        İzlanda'nın dünyaca ünlü siyah kumlu plajı Reynisfjara

        İzlanda'da binlerce yıl önce volkanik aktiviteler sonucu oluşan siyah kumlu plaj hem ürpertiyor hem de büyülüyor. 1973 yılında buzlanma nedeniyle acil iniş yapan uçağın enkazıyla birleşen siyah kumlu plaj, dev dalgalarla farklı bir atmosfer sunuyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzlanda'da binlerce yıl önce volkanik aktiviteler sonucu oluşan Vik kenti yakınlarındaki dünyaca ünlü siyah kumlu plaj Reynisfjara, turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

        • 2

          Katılaşmış lavdan oluşan bazalt kayaların aşınarak ufalanması sonucu oluşan kumsalda yine devasa bazalt kolonlar görebilmek mümkün.

        • 3

          Bazalt kolonların arasında ise kocaman bir mağaranın girişi bulunuyor.

        • 4

          Kara Kum Plajı'ndaki askeri nakliye uçağı Douglas R4D-8in enkazı bölgeyi ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        • 5

          1973 yılında buzlanma nedeniyle acil iniş yapan uçağın enkazı, aldığı hasar nedeniyle çürümeye terk edilmiş.

        • 6

          Öte yandan İzlanda'nın en turistik yerlerinden biri olan Reynisfjara'da bir anda yükselen dev okyanus dalgalarına dikkat etmekte fayda var.

        • 7

          Bu nedenle suya çok yaklaşmamak ve dalgalardan kaçınmak gerektiği konusunda uyarılar bulunuyor.

        • 8

          İşte siyah kumlu plajdan kareler!

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        İzmir ve Ayvalık'ta sel meydana geldi!
        İzmir ve Ayvalık'ta sel meydana geldi!
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        4'ü de kadın! 5 eve girdiler! 10.5 milyon TL'lik soygun!
        4'ü de kadın! 5 eve girdiler! 10.5 milyon TL'lik soygun!
        Kavşak projesi, Gamze öldükten sonra hayata geçiyor
        Kavşak projesi, Gamze öldükten sonra hayata geçiyor
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Habertürk Anasayfa