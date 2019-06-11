Fransa fatihi A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşıyor. Gruptaki ilk 3 maçını gol yemeden kazanan ve H Grubu’nda liderlik koltuğuna oturan Ay-Yıldızlı ekibimiz 4. zaferin peşinde olacak... İlk 2'ye giren takımların direkt final vizesi alacağı grupta, Milliler kazanırsa hedefe ulaşma yolunda büyük bir avantaj yakalayacak.

H Grubu’nda bugün ayrıca Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova karşılaşmaları da oynanıyor. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

Öte yandan EURO 2020 elemeleri maçı için deplasmana giden Ay-Yıldızlılarımızın çantalarının aranması, zorluk çıkarılması ve havalimanında bekletilmesi ve kendini bilmez birinin oyuncularımıza tuvalet fırçası uzatmasının da cevabı sahada verilecek...

İZLANDA - TÜRKİYE

STAT: Laugardalsvöllur Stadı

HAKEM: Szymon Marciniak (Polonya)

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre, Abdülkadir, Oğuzhan, Yusuf, Umut, Güven, Sangare, Yunus, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Öte yandan Mahmut Tekdemir ile Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadılar.

İZLANDA: Halldorsson, Skulason, R. Sigurdsson, Arnason, Hermannson, B. Bjarnason, A. Gunnarsson, Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bödvarsson

TEKNİK DİREKTÖR: Erik Hamren

572. RANDEVU

A Milli Takım, 572. kez sahada... Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300'ü resmi, 271'i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490'ını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

TÜRKİYE - İZLANDA REKABETİ

A Milli Takım, İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2'sini kazandı. Milliler, 10'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Altısı İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak 2017'de Eskişehir'de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.

MİLLİ TAKIM GÜNEŞ AÇTI

- Son dünya şampiyonu Fransa'yı yenen A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci döneminde çıktığı 5. maçı da kazanmayı başardı.

- Güneş yönetimindeki 5 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 3 maçı da kazanan milliler, grup liderliğine yükseldi.

- A Milli Futbol Takımı, ağırlıklı olarak yenilenen kadrosuyla mücadele ettiği elemelerde aldığı başarılı sonuçların yanı sıra, mücadeleci oyunuyla da beğeni topluyor.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Sassuolo),Cengiz Umut Meraş (Bursaspor),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor),Cengiz Ünder (Roma),Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yunus Mallı (Wolfsburg),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)