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        Haberler Dünya Avrupa İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarında yanardağ patlaması meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 21:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:21
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          İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.

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          Kasabada meydana gelen depremlerin ardından yanardağın patladığı belirtilen açıklamada, kasaba sakinlerinin tahliye edildiği aktarıldı.

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          CNN'in haberine göre ise, İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Hjordis Gudmundsdottir, kasabayı lavlardan korumak için örülen duvarların dayanıklı olduğunu fakat lavların altyapıya zarar verebileceğini kaydetti.

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          IMO yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.

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          İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

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          İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

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          Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

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          Ancak 22 Aralık 2023'te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı.

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