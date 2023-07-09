Izgara et kanser riskini artırıyor! İşte daha sağlıklı ızgara için ipuçları

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Yaz barbeküsünü planlarken duymak istediğiniz bu olmayabilir ama sağlıklı bir şekilde yemek pişirmenin yolları var. İşte sizi yıllarca daha sağlıklı tutabilecek bazı mutfak tavsiyeleri…

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KANSER RİSKİ NEDİR? Eti yüksek sıcaklıklarda ızgara yapmak, etin kömürleşmesine neden olabilir. Bu, heterosiklik aminler (HCA'lar) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) olarak bilinen kanserojen kimyasallar üreten yağın yanmasına neden olabilir. Araç egzozundan, aşındırıcı maddelerden ve diğer kirleticilerden de üretilen bu kimyasallara uzun süre maruz kalmak DNA'ya zarar verebilir ve zamanla tümörlere dönüşebilir.

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Dr. Carpenter, "Etinizi ızgarada çok uzun süre tuttuğunuz ve karardığı bir durum gibi, tek seferlik bir deneyim değil. Daha çok kişinin yaşam tarzıyla ilgili bir mesaj. 30 yıldır bu şekilde yemek yapıyorsun; her hafta sonu mangal var, eti yüksek ısıda kızartıyorsun ve tüm bu kararma oluyor. İşte o zaman kanser riski açısından sorun oluyor." dedi.

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Dr. Carpenter, HCA'lara ve PAH'lara uzun süreli maruz kalmanın prostat, kolon ve pankreas kanseri riskini artırdığının gösterildiğini söyledi. Özellikle pişirme dumanından üretilen ve etin üzerinde biriken aerosoller olan PAH'larda maruz kalma potansiyeli iki yönlüdür: gıdanın yutulması nedeniyle temastan ve dumanın solunması yoluyla.

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DAHA SAĞLIKLI IZGARA İÇİN İPUÇLARI Dr. Carpenter, bu kanserojenlere maruz kalma riskini azaltmak için bu ızgara önerilerini sunuyor.

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Eti doğrudan ateşte ızgara yapmayın. Birden fazla brülörünüz varsa, eti alevi olmayan brülörün üzerine koyun, bunun yerine dolaylı ısı ile pişirin.

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Etin doğrudan alev üzerinde ızgara yapılması gerekiyorsa, kanserojenlere maruz kalmayı azaltmak için eti sık sık çevirin.

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Etin kömür parçaları varsa, servis yapmadan önce bunları kesin.

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Eti, kansere neden olan kimyasalların etkilerine karşı koyan antioksidanlar içeren meyve ve sebzelerle birlikte servis edin.

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Benzer şekilde, ızgara yapmadan önce eti narenciye bazlı bir turşuda marine etmeyi düşünün. Et, kanserojenlerin kimyasal etkilerini dengeleyen antioksidanlar ile turunçgilleri emecektir.

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Carpenter, "Eti mangalda pişirmeyin demiyorum, ancak kanser riski açısından sizin için daha iyi olacak şekilde pişirin" dedi.