"POP MÜZİK BİTMEZ"

"Pop müzik bitiyor mu?" tartışmalarına son noktayı koyan Sinan Akçıl, "Bizim gibi üreten sanatçılar olduğu sürece pop müzik bitmez. Ben rap müziği de, pop müziği de çok seviyorum ama emin olun biri biterse diğeri de biter" açıklamasını yaptı.