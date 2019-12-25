Mide ameliyatı ile zayıfladığımı söylüyorlar. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle sağlık açısından böyle bir şeye asla kalkışmam. Ben 2020 ile anlaşma yaptım. Müzikal anlamda üretmeye devam ediyorum. Sanat hayatımın en güzel yılının 2020 olacağına inanıyorum.