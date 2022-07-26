İzel - Çelik - Ercan, 31 yıl sonra bir arada

"DÜNYADA TEK OLABİLİRİZ!"



İzel, "Onlar evlendi çoluk çocuk sahibi oldu ama ben evde kaldım. Çok heyecanlıyım, nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Ercan her şeyi çok güzel anlattı. Önceden de bizim sözcümüz oydu. Müzik hayatımıza bireysel olarak devam ediyoruz ama bizim yeniden birleşmemizi isteyen bir sevgi ordusu varmış. İzel - Çelik - Ercan ayrıldıktan sonra 10'dan fazla albüm yaptım ama hâlâ İzel - Çelik - Ercan diyorlar. Belki de dünyada, tek albüm yaptıktan sonra dağılan ve aradan 30 sene geçmesine rağmen yeniden bir araya gelmesi yönünde bu kadar talep gören ilk grubuz." dedi.