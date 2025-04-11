İZDENİZ'den yaz boyunca Çeşme ve Sakız seferi

Ege'nin iki yakası arasında dostluğu, sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDENİZ) tarafından yapılan İzmir-Midilli seferlerine bu yıl Çeşme-Sakız seferleri de eklendi.

Seferler 16 Nisan'da başlayacak. Yaz boyunca her gün yapılacak seferler hava şartlarına bağlı olarak yarım saat sürecek.

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Çeşme-Sakız seferleri için bilet satışlarının başladığı, yetişkinler için gidiş-dönüş biletleri ücretinin 50 avro olarak belirlendiği kaydedildi. Fiyat tarifesine göre Çeşme-Sakız tek yön 40 avro, Sakız-Çeşme tek yön 30 avro, 6-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş-dönüş 35 avro, 0-6 yaş için ise gidiş dönüş 25 avro olacak.

İzmir-Midilli hattında düzenli seferlerin ise 20 Haziran'da başlayacağı belirtildi. İzmir-Midilli gemi turları kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'na özel 17 Mayıs Cumartesi ve 6 Haziran Cuma günü için özel sefer düzenlenecek.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.