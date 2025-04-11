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        Haberler Gündem Güncel İZDENİZ'den yaz boyunca Çeşme ve Sakız seferi | Son dakika haberleri

        İZDENİZ yaz boyunca Çeşme ve Sakız arasında sefer yapacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDENİZ), Turyol işbirliğiyle Çeşme-Sakız arasında gemi seferleri gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:49
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        İZDENİZ'den yaz boyunca Çeşme ve Sakız seferi
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        Ege'nin iki yakası arasında dostluğu, sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDENİZ) tarafından yapılan İzmir-Midilli seferlerine bu yıl Çeşme-Sakız seferleri de eklendi.

        Seferler 16 Nisan'da başlayacak. Yaz boyunca her gün yapılacak seferler hava şartlarına bağlı olarak yarım saat sürecek.

        Çeşme-Sakız seferleri için bilet satışlarının başladığı, yetişkinler için gidiş-dönüş biletleri ücretinin 50 avro olarak belirlendiği kaydedildi. Fiyat tarifesine göre Çeşme-Sakız tek yön 40 avro, Sakız-Çeşme tek yön 30 avro, 6-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş-dönüş 35 avro, 0-6 yaş için ise gidiş dönüş 25 avro olacak.

        İzmir-Midilli hattında düzenli seferlerin ise 20 Haziran'da başlayacağı belirtildi. İzmir-Midilli gemi turları kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'na özel 17 Mayıs Cumartesi ve 6 Haziran Cuma günü için özel sefer düzenlenecek.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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