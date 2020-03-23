Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Salgının tedavi araştırmaları hızla sürerken, 35 yaşındaki Brezilyalı model Izabel Goulart da koronavirüsten korunmak adına evde kendisini karantinaya aldı.

"MAZERET YOK"

Evde karantina sürecinde olsa da sporunu aksatmamaya özen gösteren Goulart, evinin kapısında barfiks çektiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Izabel Goulart, paylaşımına "Mazeret yok. Karantina sırasında meydan okuma!" notunu düştü.