'İyilik Senfonisi' İstanbul Adalet Sarayı'nda konser verdi

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda düzenlenen konseri, Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin kurduğu Yaralı Ceylanlar Kulübü öğrencilerinden oluşan 'İyilik Senfonisi' adlı grup düzenledi.

Etkinliğe İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Yavuz Bingöl, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

"BU TÜR ETKİNLİKLERE KAPIMIZ AÇIK"



Açılış konuşmasında söz alan Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, tüm katılımcılara saygı ve sevgi sunduğunu belirterek "Bu tür etkinliklere İstanbul Adalet Sarayı'nın kapıları her zaman açık olduğunu bilmelerini isterim. Bu vesileyle öncelikle ağırladığımız çocuklarımız başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.



İyilik Senfonisi adlı grubun konserine eşlik eden sanatçı Yavuz Bingöl de saz çalarak öğrencilerle birlikte türkü söyledi. Konseri takip eden adliye personeli konsere alkış tutarak eşlik etti.