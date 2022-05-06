İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp, Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.