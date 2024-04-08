KORAY AYDIN KİMDİR?

Evli ve 3 çocuk babası Koray Aydın, 5 Aralık 1955 yılında Trabzon'da doğdu. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Aydın, erken yaşta siyasete atıldı. 1976 yılında yönetim kurulu üyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kollarına katıldı.

İlk defa 1991 Türkiye genel seçimlerinde Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. 1995 yılında yapılacak genel seçimlerine kadar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak hizmetlerde bulundu.

1999-2001 yılları arasında ise Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçildi.

Son olarak 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Aydın, 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçildi. Şu anda ise İYİ Parti Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.