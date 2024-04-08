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        Haberler Gündem İYİ Parti'nin Genel başkan adayı Koray Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Koray Aydın'ın hayatı ve siyasi kariyeri

        İYİ Parti Genel Başkan adaylarından Koray Aydın kimdir?

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını ilan etmesinin ardından iki aday genel başkanlığa aday olacağını duyurdu. Bu isimlerden birisi olan Koray Aydın'ın kim olduğu ise internette araştırılmaya başlandı. Peki, Koray Aydın kimdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:07
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        • 1

          Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanlığı adaylıklarını açıklamalarının ardından vatandaşlar "İYİ Parti'nin Genel başkan adayı Koray Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları merak etmeye başladı. İşte İYİ Parti Genel başkan adayı Koray Aydın'ın hayatına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          KORAY AYDIN KİMDİR?

          Evli ve 3 çocuk babası Koray Aydın, 5 Aralık 1955 yılında Trabzon'da doğdu. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Aydın, erken yaşta siyasete atıldı. 1976 yılında yönetim kurulu üyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kollarına katıldı.

          İlk defa 1991 Türkiye genel seçimlerinde Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. 1995 yılında yapılacak genel seçimlerine kadar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak hizmetlerde bulundu.

          1999-2001 yılları arasında ise Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçildi.

          Son olarak 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Aydın, 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçildi. Şu anda ise İYİ Parti Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

        • 3

          MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTIĞI YILLAR

          Meclise 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise meclisteki sandalyesini kaybetti.

          19. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu Üyesi; 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. 57. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini yürüttü.

          Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19, 21, 24, 25, 27 ve 28. dönem milletvekilliği yaptı.

        • 4

          İYİ PARTİ'YE GEÇİŞİ

          25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucuları arasında yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2018 ve 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçildi.

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