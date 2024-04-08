1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir.

Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.