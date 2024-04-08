Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu hayatı ve siyasi kariyeri
İYİ Parti'de Genel Başkan Akşener'in adayı olmayacağını açıklamasının ardından partinin iki önemli ismi Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın kurultayda aday olacaklarını açıkladı. Adaylardan Müsavat Dervişoğlu hayatı merak konusu oldu. Peki Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu hayatı ve siyasi kariyeri
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Müsavat Dervişoğlu hayatı ve siyasi kariyeri yaşanan son dakika gelişmesinin ardından merak konusu oldu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitiren, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Dursun Müsavat Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir?
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MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?
Dursun Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.
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1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir.
Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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