İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den S-400 açıklaması

19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da esnafı ve partisinin seçim çadırlarını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul ile ilgili verdiği karara Türkiye'yi düşünerek itiraz etmediklerini söyledi.
İstanbul için verilen kararın haksız olduğunu dile getiren Akşener, "Biz şunun için arıza çıkarmadık; İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 70'inin bankalara borcu var. AK Parti'linin de var, CHP'linin de, İYİ Parti'linin de ve MHP'linin de var. Ekonomiyi konuşmamız gerekirken 23 Haziran seçimlerini konuşuyoruz." diye konuştu.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu savunan Akşener, onu 23 Haziran'da yeniden seçeceklerini aktardı.
Dış politikada yaşanan gelişmelere değinen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:
" S-400'ler konusunda ABD'nin yazdığı mektup var. Burada açık açık söylüyorum. 'NATO'dan çıkalım' demekle olmaz, çıkabiliyorsanız çıkın. S-400'ler bu ülke için gerekliyse elbette alınmalıdır. NATO'dan, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmamız milli menfaatimiz adına doğruysa, önemliyse, elbette çıkın. Çıkmalıyız ama öncelikle Kürecik'le İncirlik Üssü'nü kapatın. Türkiye'nin milli ve güvenlik meseleleri hakkında tek kelime bilmiyoruz. Ne milletimiz biliyor ne de TBMM'de grubu olan biz siyasi partiler. Sayın Hulusi Akar, hepimizin gruplarına geldi ve askerlik yasası ile ilgili bilgi verdi. Bu yaklaşım için teşekkür ederiz. Keşke S-400'ler, NATO, AB, ABD konularında da bu bilgiler bize verilse ve biz de gereğini yapsak."
İmamoğlu'na mazbata verildikten sonra görev yaptığı 18 günde Türkiye'de bir yumuşama olduğunu ve insanların yüzünde öfkenin yerini gülümseme aldığını dile getiren Akşener, bunun milli iradenin tecelli etmesi dolayısıyla olduğunu söyledi.
Programlarda Akşener'e parti yöneticileri eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!