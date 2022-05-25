İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bu haftaya maalesef acı bir haber ile başladık. Pençe-Kilit operasyonunda 5 evladımızı şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum.

Geçtiğimiz hafta sonundan beri Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını Sultan Abdulhamid Han üzerinden bir tartışma almış başını gidiyor. Tarihimizden ilham almak da, tarihe atıf yaparak siyaset dersi vermenin yolu tarihi bilmekten geçer. Yalan, yanlış, danışman notlarından öğrenilmez, dizilerden, çizgi romanlardan öğrenilmez. Sayın Erdoğan bu yüzden tarihi öğrenemiyor, çünkü kendisi okumayı hiç sevmiyor. Dört bir yanını saran cehalet duvarından attığı hamasi nutuklarla günü kurtarmaya çalışıyor.

Biz tarihe kişiler, kavgalar üzerinden bakmıyoruz. Değerler, sistemler, sonuçlar üzerinden bakıyoruz. Biz o günün demokrasi rüzgarıyla ilgileniyoruz. Tekleşmeye, tek adamlığa giden her yolu azimle kesmiş olan milli iradeyle ilgileniyoruz. Sayın Erdoğan istibdat dönemiyle günümüzü benzetmemden çok alındı. Sayın Erdoğan'ı Abdulhamid Han'a benzetmek rahmetliye hakaretmiş. Sayın Erdoğan için rehber kabul ettiği, rol model aldığı Abdulhamid Han'ı kendisine benzetmek büyük bir hakaretmiş. Arkadaş en azından kendisinin farkında.

İstibdat bir olgudur. Tarihsel bir hakikattir. Sayın Erdoğan için istibdadın kendisi değil, kimin maruz kaldığı ve kimin uyguladığı daha önemli. İstibdat ya vardır, ya yoktur. İstibdada karşıysan söz Abdulhamid Han'a gelir.