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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'li Dervişoğlu: Çiftçimiz yalnız değildir | Son dakika haberleri

        İYİ Parti'li Dervişoğlu: Çiftçimiz yalnız değildir

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Başta biber olmak üzere bir ürün eken çiftçimiz ne yazık ki zarar ediyor. Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:01
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        İYİ Parti'li Dervişoğlu: Çiftçimiz yalnız değildir
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğunu belirterek, “Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye’yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Karamsar olmayalım hep birlikte bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

        "ÇİFTÇİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR"

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, partisinden Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel’i makamında ziyaret etti.

        Çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini belirten Dervişoğlu, “Başta biber olmak üzere bir ürün eken çiftçimiz ne yazık ki zarar ediyor. Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye’yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz” dedi.

        "YAPILAN YANLIŞ UYGULAMALAR ÜRETİCİYİ ZORA SOKUYOR"

        Açıklamalarında, yanlış tarım politikalarının yanlış uygulamalarla çiftçileri bitirme noktasına getirdiğini kaydeden Dervişoğlu, “Önümüzdeki dönem stratejik planlama yapılıp alım garantili ekimler yaptırılarak benim çiftçimin önü açılmalıdır. Bir veteriner kardeşimiz her geçen gün hayvan sayısının azaldığını söyledi. Dolaysıyla, et fiyatlarının neden yüksek olduğunu da görmüş oluyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar üreticimizi zora sokuyor. Çiftçimiz sahipsiz değildir” dedi.

        Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Ercan Özel, İpek böceği kozasından yapılmış Türk bayrağını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na hediye etti.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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